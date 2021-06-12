Бергер: «Мерседес» слабеет под давлением «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер поделился мнением о конкуренции «Мерседеса» и «Ред Булл» в нынешнем сезоне. Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, являющийся семикратным чемпионом мира, не смог набрать очки в двух последних Гран-при. В результате он пропустил вперёд в зачёте пилотов Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Интересно, что «Мерседес» слабеет под давлением «Ред Булл». А дальше там ещё есть «Феррари» и «Макларен», который делает прекрасную работу с Норрисом. Даже Гасли с «Альфа Таури» может побороться за высокие места. Именно такая интрига была нужна Формуле-1 и болельщикам. В трёх последних Гран-при восемь различных пилотов поднимались на подиум. Только Ферстаппен дважды оказывался на подиуме», — цитирует Бергера GPBlog.