Феттель призвал представителей ЛГБТ в автоспорте гордиться собой

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поддержал представителей ЛГБТ-сообщества. Немец выразил надежду, что представители ЛГБТ смогут построить карьеру в гонках. Ранее команда Феттеля объявила о сотрудничестве с движением Racing Pride, которое защищает права членов ЛГБТ-сообщества в автоспорте.
«Я рад, что живу в мире, где некоторым вопросам уделяется всё больше внимания. Любая форма дискриминации к меньшинствам, к любым людям на основе их происхождения, интересов или идентичности является злом. Такие вещи не должны влиять на путь, который выбирает человек.
Могу лишь сказать людям, чтобы они гордились собой и тем, что вам нравится. Защищайте это. Если же говорить о тех, кто считает иначе, то их время кончается, они скоро вымрут», — цитирует Феттеля пресс-служба Формулы-1.
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