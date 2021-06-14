Виталий Петров стал отцом, в семье пилота родился сын

Российский пилот Виталий Петров, бывший гонщик «Рено», опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Россиянин опубликовал фото из роддома, он впервые стал отцом. Супруга Петрова родила мальчика.

«Сегодня мы стали родителями. Мы счастливы. Добро пожаловать, сынок! Наш Лев. Вес — 3530, рост — 53», — написал Петров.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Петрова.

Петров провёл в Формуле-1 три сезона (2010–2012). Лучшим результатом стало 10-е место по итогам сезона-2011. Тогда он принёс «Лотусу» 37 очков. Что касается отдельных выступлений в гонке, то лучшим стал Гран-при Австралии 2011 года — россиянин финишировал на третьем месте, уступив лишь Себастьяну Феттелю на «Ред Булл» и Льюису Хэмилтону, представлявшему тогда «Макларен».