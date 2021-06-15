Даннер: Мику Шумахеру не стоит ждать, что Мазепин легко пропустит его на последнем круге
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Бывший гонщик, а ныне немецкий телевизионный эксперт Кристиан Даннер не согласился с экс-пилотом Формулы-1 Ральфом Шумахером, который призвал наказать гонщика «Хааса» Никиту Мазепина за инцидент, случившийся в концовке Гран-при Азербайджана. Россиянин совершил опасный манёвр, защищая позицию от напарника Мика Шумахера. Немецкий пилот эмоционально отреагировал на действия напарника, воскликнув: «Он что, хочет нас убить?»
«Мику не стоит ждать, что он может обогнать напарника на последнем круге, а тот спокойно позволит это сделать», — приводит слова Даннера GrandPX.
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер после гонки сказал, что поговорил с обоими пилотами. В команде инцидент считают полностью исчерпанным.
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