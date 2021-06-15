Бергер — об опасном манёвре Мазепина: для нас такое было привычным

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер поделился мнением об инциденте, который произошёл в концовке Гран-при Азербайджана. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин совершил опасный манёвр, защищая позицию от напарника Мика Шумахера. Немец по радио возмутился, сказав: «Он что, пытается нас убить?».

После гонки экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер, являющийся дядей Мика, призвал наказать Мазепина. Но Бергер заступился за россиянина.

«Для нас такие манёвры вполне привычны. Человек, находящийся впереди, постоянно делал такое. В моё время это было разрешено или же там просто не было камер.

Если бы Мазепин нарушил правила, стюарды бы среагировали. Тогда бы Мазепина оштрафовали, но этого не произошло», — цитирует Бергера GrandPX со ссылкой на Sport1.