Бергер — об опасном манёвре Мазепина: для нас такое было привычным
Поделиться
Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер поделился мнением об инциденте, который произошёл в концовке Гран-при Азербайджана. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин совершил опасный манёвр, защищая позицию от напарника Мика Шумахера. Немец по радио возмутился, сказав: «Он что, пытается нас убить?».
После гонки экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер, являющийся дядей Мика, призвал наказать Мазепина. Но Бергер заступился за россиянина.
«Для нас такие манёвры вполне привычны. Человек, находящийся впереди, постоянно делал такое. В моё время это было разрешено или же там просто не было камер.
Если бы Мазепин нарушил правила, стюарды бы среагировали. Тогда бы Мазепина оштрафовали, но этого не произошло», — цитирует Бергера GrandPX со ссылкой на Sport1.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 15 июня 2021
-
10:47
-
09:43
-
00:15
- 14 июня 2021
-
22:42
-
21:16
-
20:14
-
19:06
-
17:56
-
16:30
-
15:55
-
14:56
-
13:55
-
12:47
-
11:51
-
09:49
-
00:23
-
00:00
- 13 июня 2021
-
23:30
-
23:20
-
22:26
-
20:56
-
20:55
-
20:44
-
19:52
-
18:10
-
18:06
-
16:02
-
14:10
-
12:15
-
11:39
-
10:24
-
00:29
-
00:17
- 12 июня 2021
-
22:47
-
21:59
Партнерский контент
Рекомендуем вам