В «Уильямсе» не исключают замену Расселла на Боттаса уже в ходе сезона-2021

Руководитель «Уияльмса» Йост Капито не исключил возможной замены Джорджа Расселла на Валттери Боттаса уже в ходе сезона-2021.



«Нужно узнать мнение Тото Вольфа по этому поводу. Мы ориентируемся на контракт, по которому Джордж Расселл останется в нашей команде до конца сезона. Всё остальное — просто домыслы. У нас есть контракт, и он действует. Но, как вы знаете, при необходимости можно устроить что угодно. Я в хороших отношениях с Тото, у него есть мой номер. Но, как мне кажется, это пока рано обсуждать. Давайте подождём и посмотрим, как будут развиваться события в ходе сезона», — приводит слова Йоста Капито GrandPX.



Ранее СМИ сообщали, что нынешний сезон практически наверняка станет последним для Валттери Боттаса в составе «Мерседеса».