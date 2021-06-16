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В «Уильямсе» не исключают замену Расселла на Боттаса уже в ходе сезона-2021

В «Уильямсе» не исключают замену Расселла на Боттаса уже в ходе сезона-2021
Александр Кожевников
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Руководитель «Уияльмса» Йост Капито не исключил возможной замены Джорджа Расселла на Валттери Боттаса уже в ходе сезона-2021.

«Нужно узнать мнение Тото Вольфа по этому поводу. Мы ориентируемся на контракт, по которому Джордж Расселл останется в нашей команде до конца сезона. Всё остальное — просто домыслы. У нас есть контракт, и он действует. Но, как вы знаете, при необходимости можно устроить что угодно. Я в хороших отношениях с Тото, у него есть мой номер. Но, как мне кажется, это пока рано обсуждать. Давайте подождём и посмотрим, как будут развиваться события в ходе сезона», — приводит слова Йоста Капито GrandPX.

Ранее СМИ сообщали, что нынешний сезон практически наверняка станет последним для Валттери Боттаса в составе «Мерседеса».

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Источник: Боттас может заключить контракт с «Альфа Ромео»
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