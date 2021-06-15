Источник: Боттас может заключить контракт с «Альфа Ромео»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас ведёт переговоры с «Альфа Ромео», информирует бразильское издание Grande Prêmio. Сообщается, что у Боттаса не много вариантов и контракт с «Альфа Ромео» — один из них.
Примечательно, что Валттери уже работал с руководителем швейцарской команды Фредериком Вассёром в 2011 году, что также может посодействовать соглашению.
Боттас уже комментировал слухи о собственной замене в нынешней команде. Финский гонщик говорил, что не придаёт значения этим разговорам, но пока ещё не начинал вести переговоры с «Мерседесом». При этом он выразил надежду, что стороны начнут обсуждать новый контракт уже в следующем месяце.
Ранее Вассёр заявлял, что рассчитывает на Гран-при Франции продолжить набирать очки и повторить таким образом достижение команды на двух предыдущих этапах.
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