Хэмилтон заявил, что не видит вины «Пирелли» во взрывах шин Ферстаппена и Стролла

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о расследовании производителем шин «Пирелли» причин взрыва колёс на болидах гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла на Гран-при Азербайджана. Согласно версии «Пирелли», команды не следовали их рекомендациям и использовали слишком низкое давление в шинах.



«Каждый раз, когда случается что-то подобное, они всегда повышают допустимый уровень давления в шинах. Что касается нас, то никаких проблем с нашими шинами мы не испытали, и я думаю, что «Пирелли» отлично поработали в этом году: шины стали более прочными, чем раньше. Полагаю, их не в чем обвинить. В конце концов, безопасность всегда должна стоять в приоритете. И мне, и моей команде были даны чёткие рекомендации относительно того, как мы должны подходить к делу», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.