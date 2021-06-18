Феттель признался, что не полностью уверен в шинах «Пирелли»
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель признался, что не может полностью доверять шинам «Пирелли». Четырёхкратный чемпион Формулы-1 ответил на вопрос о шинах поставщика после инцидентов, которые произошли во время Гран-при Азербайджана. Там проколы произошли у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и напарника Феттеля Лэнса Стролла.
«Уверен ли я в надёжности и целостности шин «Пирелли»? Короткий ответ будет таким. Я не могу на 100% сказать «да» и не могу на 100% сказать «нет».
Считаю, что на этом остановлюсь. Я и так уже сказал достаточно. Обеспокоен ли я вопросом шин больше, чем раньше при других поставщиках? Не думаю, что мне стоит говорить на эту тему что либо ещё», — цитирует Феттеля The Race.
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