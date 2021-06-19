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Сайнс раскрыл секрет успеха «Феррари» в квалификациях

Сайнс раскрыл секрет успеха «Феррари» в квалификациях
Виталий Весёлый
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Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением об успехе команды в квалификациях. На Гран-при Азербайджана и Монако поул завоёвывал Шарль Леклер. По словам Сайнса, «Феррари» продемонстрировала такие результаты в двух последних квалификациях, так как понимала, как извлечь максимум из мягких шин.

«Команда не ожидала, что будет такой конкурентоспособной, как это было уже в Азербайджане. Думаю, нам нужно идти последовательно. В Монако, как мне кажется, мы могли побороться за поул и победу в гонке. С другой стороны, в Баку мы ожидали, что будем медленнее, чем в Монако, но оказалось, что в квалификации мы на самом деле были одной из самых конкурентоспособных команд. Мы сумели понять, как правильно прогревать шины «софт». У нас получается «включать» шины, и в этом компоненте мы опережали соперников и оказывались в сражении за поул», — приводит слова Сайнса RaceFans.

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