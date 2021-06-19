Сайнс раскрыл секрет успеха «Феррари» в квалификациях

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением об успехе команды в квалификациях. На Гран-при Азербайджана и Монако поул завоёвывал Шарль Леклер. По словам Сайнса, «Феррари» продемонстрировала такие результаты в двух последних квалификациях, так как понимала, как извлечь максимум из мягких шин.
«Команда не ожидала, что будет такой конкурентоспособной, как это было уже в Азербайджане. Думаю, нам нужно идти последовательно. В Монако, как мне кажется, мы могли побороться за поул и победу в гонке. С другой стороны, в Баку мы ожидали, что будем медленнее, чем в Монако, но оказалось, что в квалификации мы на самом деле были одной из самых конкурентоспособных команд. Мы сумели понять, как правильно прогревать шины «софт». У нас получается «включать» шины, и в этом компоненте мы опережали соперников и оказывались в сражении за поул», — приводит слова Сайнса RaceFans.
- 19 июня 2021
-
12:34
-
12:03
-
10:42
-
10:00
-
09:22
-
01:02
-
00:00
- 18 июня 2021
-
23:30
-
22:52
-
22:40
-
22:33
-
22:30
-
22:21
-
21:51
-
21:39
-
20:38
-
19:51
-
18:43
-
17:02
-
16:46
-
16:38
-
16:14
-
16:04
-
15:55
-
15:44
-
15:28
-
14:41
-
13:34
-
13:14
-
11:43
-
11:11
-
10:30
-
09:38
-
00:49
-
00:24