Мик Шумахер принёс «Хаасу» первый выход в Q2 квалификации в сезоне-2021, разбив болид

В настоящее время в Ле-Кастелле продолжается квалификация Гран-при Франции. Первый сегмент квалификации был завершён досрочно из-за аварии пилота «Хааса» Мика Шумахера. После первой попытки немец шёл 14-м, а во второй разбил машину и вызвал красные флаги, однако прошёл дальше, так как лишил соперников шанса улучшить свои результаты. После первого сегмента выбыли пилот «Уильямса» Николас Лафити, Кими Райкконен из «Альфа Ромео», напарник Мика Никита Мазепин, а также Лэнс Стролл («Астон Мартин») и Юки Цунода («Альфа Таури»).

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