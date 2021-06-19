«Миф». Хэмилтон отреагировал на обсуждения обмена шасси с Боттасом

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон назвал «мифом» все обсуждения насчёт важности обмена шасси, который произвели пилоты немецкой команды перед Гран-при Франции. Валттери Боттас получил старое шасси Хэмилтона и демонстрировал неплохие результаты, однако в квалификации все равно уступил напарнику.



«Знал, что меня спросят насчёт какого-то мифа. Но я рад, что сумел доказать, что он неверен. Качество работы наших инженеров таково, что все автомобили абсолютно одинаковые.



Не поверите, сколько изменений я внёс после первой практики. Мы проезжали круг за кругом пробовали разное, иногда возвращались почти к тому же, с чего начинали. В целом я был недоволен машиной в этот уик-энд», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.