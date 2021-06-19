Перес назвал две причины, не позволившие ему опередить пилотов «Мерседеса»
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Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес объяснил, что не позволило ему подняться в квалификации Гран-при Франции выше четвёртой позиции.
«Мы демонстрировали хороший темп всю квалификацию, был прогресс, и я чувствовал себя довольно комфортно перед третьим сегментом. К сожалению, на обоих моих быстрых кругах не получилось. На первом круге было падение мощности двигателя, что стоило мне немалого времени. На второй попытке я допустил ошибку в 12-м повороте. Так что я не собрал круг воедино.
Машина сегодня позволяла быть на первом ряду. Но завтра долгий день, мы все равно на хорошей позиции и будем упорно сражаться. У нашей машины хороший гоночный темп, так что мы концентрируемся на гонке», — приводит слова Переса GPFans.
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