«Мне сложно найти слова». Леклер не понимает, почему так провалился в гонке

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что не знает, с чем были связаны проблемы с шинами в его болиде во время Гран-при Франции. Из-за сложностей монегаск занял лишь 16-е место. Его напарник Карлос Сайнс-младший также выступил неудачно, заняв лишь 11-е место. Оба пилота начинали на «медиуме», но во время пит-стопа перешли на «хард».

«Всё сложилось очень плохо для нас обоих, для меня и Карлоса. У нас возникли серьёзные проблемы на обоих наборах шин.

В концовке мы пытались что-то изменить, но всё равно всё сложилось не так. Пока что мне сложно найти слова и объяснение. Нам нужно понять, что произошло, и разрешить эту проблему, осознать, в чём заключается наша слабость.

Если мы найдём причину, я ожидаю, что у нас произойдут какие-то изменения. Нам нужно сперва понять, что произошло», — цитирует Леклера Racefans.