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Хорнер объяснил, почему «Ред Булл» был быстр на прямых во Франции

Хорнер объяснил, почему «Ред Булл» был быстр на прямых во Франции
Александр Кожевников
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему машины австрийской команды были так быстры на прямых на Гран-при Франции. Ранее босс «Мерседеса» Тото Вольф предположил, что прибавка в скорости вызвана новым двигателем «Хонда», которые получил «Ред Булл» на этапе на автодроме «Поль-Рикар».

«Нам запрещено производить улучшения двигателя, так что я не до конца понимаю, о чём именно говорит Тото Вольф. По своей спецификации наш мотор не отличается от того, с которым мы начинали сезон. Но во Франции мы работали с более узким задним крылом, поэтому и были быстры на прямых. В „Хонде“ действительно здорово выполняют свою работу, но мы не видим никакой прибавки в мощности», — приводит слова Кристиана Хорнера PlanetF1.

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