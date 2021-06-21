Хорнер объяснил, почему «Ред Булл» был быстр на прямых во Франции

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему машины австрийской команды были так быстры на прямых на Гран-при Франции. Ранее босс «Мерседеса» Тото Вольф предположил, что прибавка в скорости вызвана новым двигателем «Хонда», которые получил «Ред Булл» на этапе на автодроме «Поль-Рикар».



«Нам запрещено производить улучшения двигателя, так что я не до конца понимаю, о чём именно говорит Тото Вольф. По своей спецификации наш мотор не отличается от того, с которым мы начинали сезон. Но во Франции мы работали с более узким задним крылом, поэтому и были быстры на прямых. В „Хонде“ действительно здорово выполняют свою работу, но мы не видим никакой прибавки в мощности», — приводит слова Кристиана Хорнера PlanetF1.

