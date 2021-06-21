Ветров: так как Мазепин платит, то считает, что не уступит. А Шумахер — это просто имя

Известный автоспортивный менеджер, первый тренер бывшего российского гонщика Формулы-1 Сергея Сироткина Николай Ветров прокомментировал свежий инцидент между пилотами «Хааса» Миком Шумахером и Никитой Мазепиным, произошедший на первых кругах Гран-при Франции Формулы-1. Мазепин опередил немца, но Мику при этом пришлось выехать на обочину. Шумахер считает, что россиянин слишком жёстко борется с ним как напарником по команде.



«Лидер в их паре ещё не определился. Они оба зелёные и молодые. Так как Мазепин платит, то считает, что не уступит. Да и в принципе Никита думает: почему это он должен уступать Мику? А Шумахер — это просто имя.



Возможно, нам стоит ждать аварий между ними. Скажу так: если ты будешь Боттасом, то Боттасом и останешься», — заявил Ветров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.