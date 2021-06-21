Шумахер обвинил Мазепина в эгоизме. Мик уже угрожает принять ответные меры!

Новый Гран-при Формулы-1 — и новые разборки с участием двух молодых гонщиков «Хааса». После нахального обгона Мика Шумахера в Монако и опасных манёвров Никиты Мазепина на финише Гран-при Азербайджана россиянин и немец вновь сошлись на трассе. Да, опять обошлось без аварий, но не без критических заявлений.

Инцидент на первых кругах

В отличие от двух этапов на городских трассах, Мазепин на сей раз не смог бросить вызов Шумахеру в квалификации и оказался в тени напарника, который и пробился во второй сегмент, и разбил машину. Однако уже через пару кругов после старта гонки два пилота «Хааса» оказались рядом — в самом конце пелотона.



Мик Шумахер при этом не оставлял попыток хоть немного отыграться и прессинговал пилота «Уильямса» Джорджа Расселла, который на первых кругах ехал как-то неуверенно. Однако атаку немца потенциальный пилот «Мерседеса» отбил — и тем самым поставил под удар воспитанника «Феррари».



Пройдя очередной поворот по траектории, далёкой от оптимальной, Мик подпустил к себе Мазепина, который хорошо разогнался и перед следующим изгибом нырнул внутрь. Чистый обгон? Не совсем. Шумахер по-прежнему ехал бок о бок с сокомандником, так что, согласно правилам Формулы-1, Никита должен был оставлять ему пространство шириной в машину. Однако «Хаас» россиянина начало выносить к бордюру, Мик это заметил и решил не рисковать столкновением. Шумахер отправился на обочину и вернулся на трассу уже в нескольких секундах позади Мазепина — к тому же на несколько повреждённых шинах.



До первых и единственных пит-стопов Мик продолжил понемногу отставать от напарника, но после перехода на «хард» взвинтил темп и уверенно «подрезал» Никиту, вернув позицию. А вот Мазепину даже на свежем «медиуме» уже не удалось обратно пройти Мика. Немец финишировал 19-м, россиянин — 20-м и последним.

«Придётся толкаться локтями»

Несмотря на финиш выше, после финиша Шумахер дал понять, что очень недоволен столь острой борьбой с напарником, отметив безрассудный эгоизм Мазепина.



«К сожалению, меня вытолкнули с трассы и мне пришлось долгое время ехать по обочине, — жаловался Мик в эфире немецкого Sky. – После этого мои шины загрязнились. Что ж, значит так тому и быть. Получается, мы делаем общее дело, а он, полагаю, делает своё собственное.



Должны ли напарники бороться так жёстко? Думаю, большинство людей могут сами ответить, что так вряд ли должно быть. Вероятно, таков его стиль. Возможно, мы не совсем понимаем друг друга на этом уровне. Но в конечном счёте, вероятно, нам придётся толкаться локтями».

Жалобы Шумахера поддержал его дядя Ральф: «Должен сказать, что я вижу только одно оправдание: что Никиту абсолютно переполняют эмоции. Он заехал в поворот на слишком высокой скорости и не оставил никакого места. Спасибо богу, что ничего не произошло, потому что Мик смотрит в зеркала. А иначе они бы оба выбыли из гонки. В какой-то момент босс команды должен что-то сказать, даже если папа Мазепина больше всех платит по счетам».

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Как быть Штайнеру?

Немецкие журналисты, разумеется, обратились за комментариями к Гюнтеру Штайнеру, но тот в интервью Bild не торопился винить Мазепина в опасном манёвре: «Я изучил ситуацию и поговорил с ними обоими. Это были гонки. Это не было несправедливым или чем-то в этом роде».



Видимо, со Штайнером солидарны и стюарды Гран-при Франции — они даже не изучали спорную ситуацию, хотя она попала в официальную телетрансляцию гонки. Или судьи решили, что раз речь идёт о борьбе пилотов одной команды за предпоследнюю позицию, то пусть в «Хаасе» разбираются без постороннего вмешательства?

Что ж, мы можем лишь повторить прогноз, который дали ещё после гонки Баку: Мазепин и Шумахер продолжают на всех парах нестись к столкновению друг с другом. Никита после Азербайджана очень нехотя принёс извинения и всячески дал понять, что не считает свои манёвры действительно опасными, а свежие угрозы Мика о «работе локтями» показывают, что и он в следующий раз может не уехать на обочину.



За Мазепиным стоит титульный спонсор команды, за Шумахером — основной технический партнёр и самая известная гоночная фамилия, так что остаётся только гадать, что будет делать Штайнер, если два болида в цветах российского триколора попортят друг друга…