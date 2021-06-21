«Это больно». Попов отреагировал на жалобы насчёт рекламы в трансляциях Формулы-1

Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов ответил на претензии болельщиков насчёт рекламы, мешавшей смотреть телевизионную трансляцию гонки Гран-при Франции Формулы-1. В частности из-за рекламного блока зрители пропустили пит-стоп Льюиса Хэмилтона, который после возвращения на трассу оказался позади Макса Ферстаппена, что стало одним из решающих моментов гонки.



«Опять было очень много претензий ко мне по поводу рекламы. Пишут: «Алексей, я не вам». Но вы пишете в моих соцсетях, в комментариях под моими видео или даже в личные сообщения прямо по ходу гонки. Даже если я целое видео этому посвятил после Бахрейна, всё равно люди продолжают мне предъявлять претензии по поводу рекламы. Точно так же, как и вы, я ничего с этим поделать не могу.



Давайте ещё раз. Я не буду говорить, как мне больно лично: это никого не волнует, и поделом мне. Но просто чтобы вы понимали и в следующий раз меньше злились. У нас есть пять блоков рекламы внутри гонки: три в первом часе и два — во втором. Часом считается астрономический, а не от старта прогревочного круга. Если старт в 16 по Москве, то к 17:00 третий блок уже должен закончиться. 12 минут из 60. Причём три блока не могут идти подряд: если красные флаги, то мы не имеем права сразу дать 12 минут. Поэтому блоки «прибиты» к своим местам.



И самое главное — второй час гонки. Это может быть как длинный Сингапур с почти двухчасовой гонкой, так и Монца, где при быстрой гонке без пейс-кара будет всего 15 минут — и всё равно надо дать два блока. В общем, первый блок нужно дать в самом начале второго часа, а второй — не на самых последних кругах. Во Франции это было важно: если бы мы давали их размеренно, то последний блок пришёлся бы чуть ли не на момент атаки за лидерство. Поэтому блоки надо более-менее разносить.



Все блоки «прибиты» к своим местам. В моих силах потянуть одну, две, три минуты. И то не всегда это можно сделать. Ведь если долго тянешь с этим блоком, то неминуемо сдвигаются следующие. Если блок попадает на первую волну пит-стопов, то мы не могли сдвигать его дальше, потому что: а) волна могла быть очень длинной — мы это видели по Пересу; б) была надежда, что она начнётся позже, как было в превью «Пирелли». Если бы пит-стопы прошли в «своё» время, как это изначально планировалось командами, то, наверное, всё обошлось бы: мы бы закончили вторую волну рекламы, и потом началась бы волна пит-стопов.



Короче говоря, на будущее держите это в голове: всё равно будут пять блоков, всё равно будут три в первом часе и два во втором. И они более-менее на своих местах. Мы стараемся работать для вас. Именно поэтому так больно от вашей критики. Когда людям наплевать и они делают всё, не уважая зрителя, то потом им всё равно, что зрители о них думают. А когда ты болеешь за это дело и потом… То это больно», — заявил Попов в блоге на своём YouTube-канале.