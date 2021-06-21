Росс Браун: результат «Феррари» на Гран-при Франции был очень странным
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Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун поделился мнением о неудачном выступлении «Феррари» на Гран-при Франции. Из-за проблем с шинами ни один из пилотов «Скудерии» не смог финишировать в очковой зоне.
«Проблемы «Феррари» стали сюрпризом, учитывая их выступление в двух последних Гран-при. Скорость «Феррари» в квалификации была хорошей, и я, если честно, не понимаю, что произошло во время гонки.
Им нужно будет изучить произошедшее и понять, что пошло не так. Их результат был очень странным, но я уверен, что «Феррари» вернётся», — написал Браун в своей колонке на сайте Формулы-1.
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто после гонки признался, что в команде не могут назвать причины проблем с шинами.
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