Перес: в моём контракте нет никаких пунктов, которые запрещают бороться с Ферстаппеном

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, что команда не препятствует его борьбе с напарником Максом Ферстаппеном.

«В моём контракте нет никаких пунктов, которые запрещают мне бороться с Максом. Команда показала, что мы оба получаем полную поддержку. И очевидно, что чем больше уверенности в себе, тем лучше мы будем выступать. Уверенность будет расти у нас обоих. Я думаю, что сейчас мы очень хорошо взаимодействуем. Но нас впереди ещё ждёт длинный год, поэтому нужно опустить голову вниз и работать дальше, посмотрим, чего удастся добиться.

Я был впечатлён работой Макса на трассе. Мы все прекрасно знаем и видели, как здорово он выступал. Он сосредотачивается на правильных вещах», — цитирует Переса RacingNews365.