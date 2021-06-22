Перес: в моём контракте нет никаких пунктов, которые запрещают бороться с Ферстаппеном
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, что команда не препятствует его борьбе с напарником Максом Ферстаппеном.
«В моём контракте нет никаких пунктов, которые запрещают мне бороться с Максом. Команда показала, что мы оба получаем полную поддержку. И очевидно, что чем больше уверенности в себе, тем лучше мы будем выступать. Уверенность будет расти у нас обоих. Я думаю, что сейчас мы очень хорошо взаимодействуем. Но нас впереди ещё ждёт длинный год, поэтому нужно опустить голову вниз и работать дальше, посмотрим, чего удастся добиться.
Я был впечатлён работой Макса на трассе. Мы все прекрасно знаем и видели, как здорово он выступал. Он сосредотачивается на правильных вещах», — цитирует Переса RacingNews365.
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