Баттон: сейчас мы видим лучшего Хэмилтона за всю его карьеру

Бывший пилот Формулы-1 Дженсон Баттон поделился мнением о выступлении гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в нынешнем сезоне. По словам Баттона, Хэмилтон сейчас полностью уверен в себе и спокоен, несмотря на отставание от пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на 12 очков.

«В течение карьеры Хэмилтон менялся, сейчас он стал другим. Он приходит в падок, отбивает всем пять, называет людей по именам, спрашивает, как у них дела. Он полностью уверен в своих силах, это здорово.

Для меня это важный показатель того, как он изменился. Он стал намного спокойнее. Есть ли там по-прежнему адреналин? Конечно. Когда он выходит из машины, бывает полностью спокойным.

Я думаю, что в прошлом ему не всегда удавалось сдерживаться. Такое случалось, когда мы с ним были напарниками. Но сейчас я вижу, что он полностью уверен в себе. На мой взгляд, сейчас мы видим лучшего Хэмилтона за всю его карьеру», — цитирует Баттона Daily Express.