Ферстаппен объяснил свои слова о том, что он быстрее Хэмилтона
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал собственные слова о том, что он быстрее гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. В нынешнем сезоне они ведут борьбу за чемпионский титул в Формуле-1. Ранее Ферстаппен сказал, что на одинаковых автомобилях он опережал бы Хэмилтона на 0,2 секунды.
«Я тогда просто сказал в ответ, ведь он постоянно говорит, что у «Ред Булл» более быстрый болид. Ну, я и ответил, что был бы рад поменяться болидами, чтобы проверить это.
Всё это лишь обмен репликами, что абсолютно нормально. Нужно верить в свои способности. Я верю, что быстрее всех, но и он думает, что является самым быстрым. Наверное, другие пилоты, Ландо Норрис и Шарль Леклер, придерживаются аналогичного мнения», — цитирует Ферстаппена Crash.
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