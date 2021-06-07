Ферстаппен: я был бы быстрее Хэмилтона на пару десятых, будь я в его машине
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Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что смог бы победить пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на равной технике.
«На городских трассах, похоже, у нас есть преимущество над «Мерседесом». Именно поэтому мне хотелось бы набрать больше очков в Баку. Конечно, то, что Хэмилтон тоже не набрал очков, это важно, но я бы предпочёл финишировать. Мне обидно из-за упущенной возможности, потому что нам нужны очки в каждой гонке сезона.
Хэмилтон сказал, что я обязан лидерством лучшей машине пелотона? Я бы сказал также на его месте. Но, думаю, в его машине я бы всё равно был на пару десятых секунды быстрее, чем он. Меня не беспокоят его слова», — приводит слова Макса Ферстаппена Motorsport.
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