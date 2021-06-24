ФИА приняла меры, которые замедлят пит-стопы в Формуле-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) представит новые правила, согласно которым, командам, выступающим в Формуле-1, придётся замедлить время пит-стопов. Об этом сообщает RaceFans.



Обновлённая техническая директива вступит в силу во время Гран-при Венгрии в августе. Цель подобных нововведений — снижение вероятности возвращения болида на трассу до того, как все его колёса будут полностью прикреплены к автомобилю. Кроме того, это позволит обеспечить полную затяжку гаек на автомобилях в ходе пит-стопов и предотвратит ожидание механиками завершения различных этапов процесса в целях экономии времени.



Согласно новой директиве, скорость механиков отныне должна будет превышать минимальное время. Если механик отреагирует на завершение этапа процесса пит-стопа менее чем за 0,15 секунды, датчик зарегистрирует это действие как недействительное, и от механика потребуется повторить выполнение работы, чтобы убедиться, что она была завершена.



Согласно пересмотренной технической директиве, между окончательным сигналом и разрешением пилотам покинуть пит-бокс должно пройти 0,2 секунды. Ожидается, что эти меры позволят замедлить время пит-стопов на две-три десятых секунды.

В источнике сообщается, что эти изменения правил произошли в результате того, что некоторые команды акцентировали внимание на скорости, с которой «Ред Булл» проходил определённые пит-стопы в этом году.