В «КАМАЗ-мастере» объяснили выставление на «Шёлковый путь» — 2021 сразу семи экипажей

В ралли-марафоне «Шёлковый путь» 2021 года команда «КАМАЗ-мастер» выставит сразу семь экипажей в грузовом зачёте. Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» на гонке Сергей Савостин объяснил подобное решение.



«То, что команда выставляет сразу семь экипажей, не означает, что «КАМАЗ-мастер» хочет «навалиться» на соперников и взять их числом. Мы едем на «Шёлковый путь» сражаться, но из-за пандемии осталось очень мало соревнований, мало возможностей для гоночной практики, поэтому мы используем каждый шанс, чтобы экипажи тренировались именно на трассе. Кроме того, это даст возможность развиваться и расти молодым экипажам. На «Шёлковый путь» мы традиционно стараемся выезжать максимально возможным составом, поскольку для нас этот ралли-марафон более доступен — мы нашли ресурсы, чтобы подготовить такое количество машин и выставить их на старт.



Работа по подготовке идёт практически круглые сутки, но надеемся, что всё сумеем сделать в срок. Все те нововведения, которые хотим испытать, внедряем понемногу в каждый автомобиль, чтобы проверить их гоночными условиями и найти резервы для повышения средней скорости на спецучастках. Для нас «Шёлковый путь» — это не только тренировка экипажей, но и возможность протестировать те обновления, которые планируем внедрить на следующем «Дакаре», — передаёт слова Савостина корреспондент «Чемпионата» Максим Вершинин.



Состав «КАМАЗ-мастера» в ралли-марафоне «Шёлковый путь» — 2021:



№500 — Антон Шибалов/Дмитрий Никитин/Иван Татаринов;

№501 — Дмитрий Сотников/Руслан Ахмадеев/Ильгиз Ахметзянов;

№504 — Эдуард Николаев/Евгений Яковлев/Искандэр Романов;

№505 — Айрат Мардеев/Дмитрий Свистунов/Вадим Ахметов;

№507 — Андрей Каргинов/Андрей Мокеев/Иван Мальков;

№508 — Сергей Куприянов/Александр Куприянов/Сергей Кренев;

№513 — Богдан Каримов/Альберт Арсланов/Владимир Рыбаков.



Напомним, в 2021 году «Шёлковый путь» пройдёт с 1 по 11 июля. Старт ралли-марафону будет дан в Омске, а финиширует гонка в столице Монголии, Улан-Баторе.