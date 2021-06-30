Алонсо: правила, которые должны повысить зрелищность, лишь помогают большим командам

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо раскритиковал правило, согласно которому гонщики, попавшие в топ-10, должны стартовать на комплекте шин, используемом в лучшей попытки во втором сегменте квалификации.

«Проехать следующую гонку с одним пит-стопом будет сложно. А ещё сложнее, если стартовать придётся на самых мягких шинах C5.

У быстрейших машин есть возможность избежать использование этой резины в гонке. А у нас, команд из середины пелотона, такой роскоши нет. И это неправильно.

В ФИА пытаются придумать правила, которые повысят зрелищность. Но они лишь помогают большим командам.

Вообще, мне не кажется, что трасса в Австрии нам подходит. К сожалению, здесь приходится провести две гонки. Поэтому нам нужно минимизировать очковые потери», — цитирует Алонсо Grandprix247.