Фернандо Алонсо сообщил о своих планах на три года вперёд

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал о собственном подходе к любому делу, а также сообщил о намерении выступать в Формуле-1 до 2024 года.



«Всякий раз, когда я опускаю шлем, я хочу навязывать реальную конкуренцию. Мне нравится всё делать хорошо. Стараюсь всегда сохранять высокий уровень дисциплины и преданности делу. Всё, за что я берусь, стараюсь доводить до конца. В противном случае лучше даже и не начинать.



Окон продлил контракт с «Альпин» до 2024 года? Я тоже обязательно буду в деле, буду напарником Эстебана», — приводит слова Алонсо AS.



Ранее исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси рассказал, почему французская команда Формулы-1 решила продлить контракт с Эстебаном Оконом сразу на три сезона.

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