Жерар де Рой оценил новый грузовик «КАМАЗ-мастера»

Голландский гонщик Жерар де Рой поделился своим мнением о новом грузовике команды «КАМАЗ-мастер» и рассказал, почему приехал на старт ралли «Шёлковый путь» в Омске.
«Я здесь, чтобы поддержать 19-летнего Митча ван ден Бринка, который переходит в нашу команду — «Шёлковый путь» будет для него хорошей тренировкой. Также хочу посмотреть, что нового сделали со своими грузовиками «КАМАЗ» и «МАЗ». Новая модель «КАМАЗа» смотрится хорошо, интересная компоновка.
ФИА работает над новыми правилами для грузовиков на будущий год. Они двигаются в правильном направлении, грузовики тоже примут участие в будущем чемпионате мира. Думаю, в сентябре уже будут окончательно выработаны правила. Но, в принципе, новые правила близки к тому, что у нас есть сейчас, будут лишь небольшие изменения», — заявил де Рой в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.
Также голландец рассказал, выступит ли он сам на «Дакаре» и вернётся ли в его команду Федерико Вильягра.
«Мы близки к подписанию контракта с Федерико на следующий «Дакар», осталось согласовать детали. Ему потребуются дополнительные тренировки, ведь он два с половиной года не ездил на грузовике. Ему надо протестировать новый грузовик, нам — разработать ему программу подготовки, ведь без этого он не сможет бороться в лидирующей группе.
Что касается моей собственной гоночной программы, у меня есть планы, но не на этот год. Может быть, в следующем году я поеду в новой категории, но ещё слишком рано говорить об этих проектах. Пока я буду в роли руководителя команды», — ответил де Рой.
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