Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Жерар де Рой оценил новый грузовик «КАМАЗ-мастера»

Жерар де Рой оценил новый грузовик «КАМАЗ-мастера»
Аудио-версия:
Комментарии

Голландский гонщик Жерар де Рой поделился своим мнением о новом грузовике команды «КАМАЗ-мастер» и рассказал, почему приехал на старт ралли «Шёлковый путь» в Омске.

«Я здесь, чтобы поддержать 19-летнего Митча ван ден Бринка, который переходит в нашу команду — «Шёлковый путь» будет для него хорошей тренировкой. Также хочу посмотреть, что нового сделали со своими грузовиками «КАМАЗ» и «МАЗ». Новая модель «КАМАЗа» смотрится хорошо, интересная компоновка.

ФИА работает над новыми правилами для грузовиков на будущий год. Они двигаются в правильном направлении, грузовики тоже примут участие в будущем чемпионате мира. Думаю, в сентябре уже будут окончательно выработаны правила. Но, в принципе, новые правила близки к тому, что у нас есть сейчас, будут лишь небольшие изменения», — заявил де Рой в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.

Также голландец рассказал, выступит ли он сам на «Дакаре» и вернётся ли в его команду Федерико Вильягра.

«Мы близки к подписанию контракта с Федерико на следующий «Дакар», осталось согласовать детали. Ему потребуются дополнительные тренировки, ведь он два с половиной года не ездил на грузовике. Ему надо протестировать новый грузовик, нам — разработать ему программу подготовки, ведь без этого он не сможет бороться в лидирующей группе.

Что касается моей собственной гоночной программы, у меня есть планы, но не на этот год. Может быть, в следующем году я поеду в новой категории, но ещё слишком рано говорить об этих проектах. Пока я буду в роли руководителя команды», — ответил де Рой.

Как выглядит гоночный «КАМАЗ» с новой кабиной: главные фото и история его создания Как выглядит гоночный «КАМАЗ» с новой кабиной: главные фото и история его создания
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021