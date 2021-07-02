Новичок «КАМАЗ-мастера» Каримов: возможно, мы не взяли точку

Молодой пилот команды «КАМАЗ-мастер» Богдан Каримов и штурман его экипажа Альберт Арсланов прокомментировали первый этап ралли-марафона «Шёлковый путь», на котором они показали десятый результат.



Почти весь спецучасток ехали на максимальной скорости, только первые девять километров на танковом полигоне прошли в более медленном режиме, но тут сплошные бугры чередовались с ямами. В самом начале мы накатили стартовавших впереди ГАЗ и объехали Митчелла ван ден Бринка. Также допустили небольшие навигационные ошибки, на второй из них, возможно, не взяли точку», — отметил Каримов.



«Спецучасток в целом был достаточно лёгким. Как и обещали организаторы, начинался он на танковом полигоне, который изобиловал неровностями трассы разных размеров. Затем он вышел в поля, и большая часть участка состояла из прямых ровных дорог. По навигации этот этап лёгкий, но, тем не менее, на одной из развязок малознакомых дорог мы умудрились повернуть не туда и пропустили скрытую точку. В остальном проблем не было, проехали в хорошем темпе. А свои ошибки я на будущее учту», — добавил Арсланов.