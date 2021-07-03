Фернандо Алонсо: это не ошибка Феттеля

Испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо сообщил, что не держит зла на пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля за блокировку в конце второго сегмента квалификации Гран-при Австрии Формулы-1. Алонсо считает, что обвинять надо не четырёхкратного чемпиона мира, а его команду, которая вовремя не предупредила пилота.
«Не повезло в ситуации с Себом: его команда должна была справиться с ней лучше. Это не ошибка Себа, ведь мы, пилоты, полагаемся на наших инженеров, чтобы они сообщали нам, что происходит на трассе.
Разочаровывает, ведь сегодня у нас был потенциал. Ощущения от машины были очень хорошими. Разочаровывает, что не было возможности дойти до третьего сегмента квалификации с двумя новыми комплектами шин», — приводит слова Алонсо GrandPrix247.
- 3 июля 2021
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