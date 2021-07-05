Сотников рассказал, как повредил грузовик, но выиграл 4-й этап «Шёлкового пути»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал победу на четвёртом этапе ралли-марафона «Шёлковый путь», рассказав о небольшом повреждении своего грузовика.



«Последние 6-7 километров была извилистая дорога, вся в растительности. Дорога уходила круто налево и потом раздваивалась. Решил взять правее и покруче зайти в поворот, а когда уже подъехал, увидел, что там промоина. Стали тормозить и остановились, упершись в отвесную земляную стену. Повреждение незначительное, это пластик, который смяло.



Броды сегодня преодолевали сдержанно, нельзя было терять время. Видели машину Каргинова, посигналили ему, но они показали, что надо ехать дальше. У нас и запчастей не было, чтобы помочь ему. Первая часть трассы подразбилась сильно, плюс феш-феш – из-за этого не было видно ничего. Повезло, что на выходе из колеи зацепили большой камень, но он не повредил шину. После этого стали ехать аккуратнее, тем более за спиной появились Антон Шибалов и Сергей Вязович. Стали вести тактическую борьбу, идти одним темпом с ними», — приводит слова Сотникова пресс-служба его команды.