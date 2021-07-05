Ральф Шумахер: Райкконен действовал бестолково и позорно

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер раскритиковал финского гонщика «Альфа Ромео» Кими Райкконена за аварию с Себастьяном Феттелем на Гран-при Австрии.



«Райкконен действовал совершенно бестолково. Он просто въехал в другую машину. Это было позорно», — приводит слова Ральфа Шумахера Sport1.de.



Напомним, Райкконен столкнулся с Феттелем на последнем круге гонки после неудачной атаки на пилота «Уильямс» Джорджа Расселла. После финиша гонки стюарды посчитали, что в пятом повороте финн «закрыл дверь» в борьбе с немцем, что и привело к столкновению. В качестве наказания Райкконен получил проезд по пит-лейну, чьим аналогом после финиша гонки являются 20 штрафных секунд. Штраф не повлиял на итоговую позицию Кими, оставшегося 16-м.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.