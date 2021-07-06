Джереми Кларксон: стюарды Формулы-1, вы уничтожаете этот вид спорта

Бывший ведущий культового шоу Top Gear Джереми Кларксон раскритиковал стюардов Формулы-1. Британский шоумен остался недоволен наказаниями, которые были выписаны пилотам по итогам Гран-при Австрии.

«Стюарды, вы уничтожаете этот вид спорта. Пожалуйста, уйдите со своих постов», — написал Кларксон в своём «твиттере».

Позже он дописал: «Они абсолютно бесполезные».

Ранее недовольство решением стюардов выразил пилот «Макларена» Ландо Норрис, которого оштрафовали на два штрафных балла. Его поддержал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Кларксон был недоволен тем, что стюарды оштрафовали Норриса и пилота «Ред Булл» Серхио Переса за то, что в борьбе они не оставляли места на трассе. Норрис был наказан за борьбу с Пересом, а Серхио — за борьбу с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером.