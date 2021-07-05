Норрис: глупо, когда штрафными баллами наказывают за мелкие нарушения

Пилот «Макларена» Ландо Норрис, которому присудили два штрафных балла по итогам Гран-при Австрии, прокомментировал наказание. Британец назвал глупой систему, при которой за мелкие инциденты присуждают штрафные баллы. Норриса наказали за борьбу с пилотом «Ред Булл» Серхио Пересом, которого британец выдавил за пределы трассы в начале гонки. За 12 штрафных баллов, накопленных в течение года, пилотов наказывают автоматической дисквалификацией на одну гонку.

«У меня свой подход к инцидентам. В Баку я не заехал на пит-стоп во время красных флагов, хоть и должен был. Но мои действия не привели к опасной ситуации, скорее, напротив. Почему я должен получать за это штрафные баллы?

Почему я должен получать штрафные баллы сегодня, когда кто-то выехал на обочину? Я не сделал ничего опасного. Возможно, в некоторых случаях гонщики заслуживают наказания, если они сделали что-то опасное.

Если пилот обгоняет при жёлтых флагах и делает что-то, что приводит к опасности, я согласен со штрафными баллами. Если они накапливаются, гонщика отстраняют.

Но наказывать за мелкие нарушения просто глупо, это моё мнение. Формула-1 должна быть не такой», — цитирует Норриса Motorsport.