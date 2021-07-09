Марк Зурер: время Райкконена в Формуле-1 прошло

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Зурер считает, что времена Кими Райкконена в чемпионате остались позади и скоро финн закончит карьеру.
«Время Кими прошло. Мы все его очень любим, у него одна из самых больших и преданных групп болельщиков во всей Формуле-1. Но его время действительно позади. Он не потерял свой талант, но его рефлексы стали гораздо хуже, чем были раньше. Это происходит с возрастом. Не думаю, что об этом есть смысл спорить», — приводит слова Марка Зурера Formel1.de.
За аварию с Феттелем Райкконен получил проезд по пит-лейну, чьим аналогом после финиша гонки являются 20 штрафных секунд. Штраф не повлиял на итоговую позицию Кими, оставшегося 16-м.
Ранее в прессе появилась информация, что Кими может покинуть команду по окончании сезона.
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