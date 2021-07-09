Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марк Зурер: время Райкконена в Формуле-1 прошло

Марк Зурер: время Райкконена в Формуле-1 прошло
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Зурер считает, что времена Кими Райкконена в чемпионате остались позади и скоро финн закончит карьеру.

«Время Кими прошло. Мы все его очень любим, у него одна из самых больших и преданных групп болельщиков во всей Формуле-1. Но его время действительно позади. Он не потерял свой талант, но его рефлексы стали гораздо хуже, чем были раньше. Это происходит с возрастом. Не думаю, что об этом есть смысл спорить», — приводит слова Марка Зурера Formel1.de.

За аварию с Феттелем Райкконен получил проезд по пит-лейну, чьим аналогом после финиша гонки являются 20 штрафных секунд. Штраф не повлиял на итоговую позицию Кими, оставшегося 16-м.

Ранее в прессе появилась информация, что Кими может покинуть команду по окончании сезона.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021