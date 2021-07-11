Хюлькенберг: уже видели некоторые трения между Мазепиным и Шумахером
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Бывший пилот Формулы-1 Нико Хюлькенберг поделился мнением о дебютном сезоне в «Королевских гонках» гонщика «Хааса» Мика Шумахера. Также Хюлькенберг высказался о взаимоотношениях Шумахера и его напарника, россиянина Никиты Мазепина.
«У Шумахера сейчас важный год обучения. Это непростой год, но я думаю, что он хорошо справляется, прогрессирует и учится.
Очевидно, что Шумахер пилотирует болид, который не является конкурентоспособным. И это нелегко, особенно для новичка. Тебя будут обгонять в каждой гонке, а единственным вариантом борьбы станет конкуренция с твоим напарником.
Наверное, Шумахеру непросто, учитывая характер Мазепина. Мы уже видели у них некоторые трения в команде. Также возникали гоночные инциденты», — цитирует Хюлькенберга GPBlog.
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