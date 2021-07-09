Нико Хюлькенберг назвал причину лидерства «Ред Булл» в нынешнем сезоне

Бывший пилот Формулы-1 Нико Хюлькенберг поделился мнением о борьбе за чемпионство гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена, представляющего «Ред Булл».

«Мы уже давно знаем друг друга с Ферстаппеном, дружим с ним. К тому же, я говорю на голландском, это укрепляет наши взаимоотношения.

Судьба чемпионства ещё не решена. Нельзя списывать «Мерседес» со счётов, у них будут обновления, есть козыри в рукавах. Что касается Макса, то он ещё неоднократно будет бороться за титулы. Сейчас он находится в отличной ситуации, уверен в себе и болиде.

Очевидно, что у «Ред Булл» более быстрая и надёжная машина. Раньше такого не было. В этом сезоне в силу вступили новые правила, они в меньшей степени повлияли на «Ред Булл», чем на «Мерседес». Это — одна из причин, почему «Ред Булл» лидирует», — цитирует Хюлькенберга GPBlog со ссылкой на RTL.