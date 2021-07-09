Нико Хюлькенберг назвал причину лидерства «Ред Булл» в нынешнем сезоне

Бывший пилот Формулы-1 Нико Хюлькенберг поделился мнением о борьбе за чемпионство гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена, представляющего «Ред Булл».
«Мы уже давно знаем друг друга с Ферстаппеном, дружим с ним. К тому же, я говорю на голландском, это укрепляет наши взаимоотношения.
Судьба чемпионства ещё не решена. Нельзя списывать «Мерседес» со счётов, у них будут обновления, есть козыри в рукавах. Что касается Макса, то он ещё неоднократно будет бороться за титулы. Сейчас он находится в отличной ситуации, уверен в себе и болиде.
Очевидно, что у «Ред Булл» более быстрая и надёжная машина. Раньше такого не было. В этом сезоне в силу вступили новые правила, они в меньшей степени повлияли на «Ред Булл», чем на «Мерседес». Это — одна из причин, почему «Ред Булл» лидирует», — цитирует Хюлькенберга GPBlog со ссылкой на RTL.
- 9 июля 2021
-
20:42
-
19:50
-
19:12
-
18:02
-
17:04
-
16:53
-
15:54
-
13:54
-
12:47
-
11:41
-
10:42
-
09:21
-
00:33
- 8 июля 2021
-
23:37
-
20:53
-
20:04
-
19:13
-
18:11
-
16:46
-
15:51
-
15:00
-
13:59
-
12:56
-
11:49
-
10:46
-
09:49
- 7 июля 2021
-
23:48
-
22:40
-
22:04
-
20:52
-
19:45
-
19:00
-
18:49
-
18:31
-
18:22