В «Макларене» рассказали, кто заменит Норриса в случае его дисквалификации

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль признался, что в команде есть запасной план на случай отстранения Ландо Норриса. Пилот «Макларена» набрал уже 10 штрафных баллов. По достижении 12 баллов наступает автоматическая дисквалификация на одну гонку.

«Ситуация не внушает уверенности. Мы рискуем. Что будем делать, если Норриса отстранят? У нас есть договорённость с «Мерседесом» по поводу резервного пилота», — цитирует Зайдля GPBlog со ссылкой на RTL.

Также босс «Макларена» пояснил, что первым выбором команды является Стоффель Вандорн, который в настоящее время выступает в Формуле-Е. Также Зайдль добавил, что команда рассмотрит и другие варианты, включая Нико Хюлькенберга.

Отметим, что два штрафных балла Норриса сгорят к Гран-при Великобритании.