Кирилл Смаль прокомментировал победу в гонке немецкой Формулы-4

Российский пилот команды Prema Powerteam Кирилл Смаль, ставший победителем гонки немецкой Формулы-4, поделился эмоциями и подвёл итоги.
«Этот уик-энд сложился для нас очень хорошо. Мы не опускались ниже пятого места во время гонок, что хорошо с точки зрения набора очков. К тому же мы выиграли третью гонку.
Первая гонка была очень конкурентной, но мы не смогли одержать победу. Во второй гонке можно было выступить лучше. А перед третьей гонкой у нас были большие ожидания, мы знали, что у нас всё в порядке со скоростью. Я здорово стартовал, поднялся с четвёртого места на первое. Далее нужно было контролировать скорость и быть сосредоточенным во время рестартов.
Я горжусь работой команды, нам наконец удалось занять два первых места. Этот результат отражает наши усилия. Зачастую раньше нам не везло, мы допускали ошибки, но я уверен, что впереди ещё много хороших результатов», — цитирует Смаля пресс-служба команды.
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