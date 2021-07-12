Джордж Расселл обратился к игрокам сборной Англии по футболу

Пилот «Уильямса» из Великобритании Джордж Расселл отреагировал на победу сборной Италии над командой Англии в финале чемпионата Европы по футболу.



«Горжусь парнями и горжусь тем, что я англичанин. Они дали стране так много поводов для радости за последний месяц! Держите свои головы высоко поднятыми», — написал Расселл в своём "твиттере".

Счёт в матче на 3-й минуте открыла сборная Англии. Своим первым голом за команду отметился фланговый защитник Люк Шоу. Сборная Италии сравняла счёт на 67-й минуте матча. Автором гола стал Леонардо Бонуччи, который оказался самым расторопным после подачи с углового и восстановил равенство на табло, переведя игру в экстра-таймы.



В дополнительное время голов забито не было. Таким образом, чемпион Европы определился в серии послематчевых пенальти. Удачливее и мастеровитее в «футбольной лотерее» оказалась сборная Италии.