Мазепин поделился ожиданиями от первой в истории Формулы-1 спринтерской гонки
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин поделился ожиданиями от Гран-при Великобритании, где впервые в истории Формулы-1 пройдёт спринт-квалификация.
«Пока не знаю, чего ожидать от субботнего спринта. В Формуле-1 формат уик-энда не менялся уже несколько лет, так что здорово попробовать в Сильверстоуне что-то новое.
Учитывая нынешние шины, сложно запланировать, как именно нагружать резину, чтобы проехать нужное количество кругов на одном отрезке, но я надеюсь, что мы сможем максимально атаковать на протяжении всего спринта, что сложно себе представить в обычном гоночном формате. Думаю, в теории мы сможем проезжать каждый круг в квалификационном режиме», — приводит слова Никиты Мазепина официальный сайт команды.
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