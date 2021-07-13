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Перес объяснил, почему ожидает сильного выступления от «Мерседеса» на ГП Великобритании

Перес объяснил, почему ожидает сильного выступления от «Мерседеса» на ГП Великобритании
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес оценил своё выступления на Гран-при Австрии, а также поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Великобритании.

«Как оцениваю результаты Гран-при Австрии? Очевидно, день был не мой, но я извлёк уроки из произошедшего. Сейчас я сосредоточен на предстоящих выходных и с нетерпением жду уик-энда в Сильверстоуне. Я очень рад снова видеть всех фанатов на трассе, атмосфера в Сильверстоуне всегда зажигательная. Надеюсь, многие члены команды тоже смогут приехать и посмотреть гонку, все они ждут хорошего гоночного уик-энда.

Планы других команды по обновлениям? Да, мне о них известно. Ожидаю, что теперь борьба будет более острой. В «Мерседесе» уже объявили о предстоящих новинках. По этой причине, как мне кажется, они будут очень сильны в эти выходные. Мы, конечно, тоже будем стараться изо всех сил и, надеюсь, сможем снова подняться на подиум. Посмотрим, что итоге из всего этого выйдет», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».

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