Ферстаппен показал лучшее время в свободной практике ГП Великобритании, Мазепин — 19-й

В Сильверстоуне завершилась свободная практика Гран-при Великобритании. Лучший результат показал лидер общего зачёта, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Макларена» Ландо Норрис, не использовавший шины «софт», а тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес».

Российский гонщик Никита Мазепин, выступающий за «Хаас», показал 19-й результат. Он смог обогнать лишь Джорджа Расселла из «Уильямса», но проиграл шесть десятых партнёру по команде Мику Шумахеру.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию свободной практики.

Гран-при Великобритании. Свободная практика

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:27.035

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,779

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,780

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,793

5. Валттери Боттас («Мерседес») +0,862

6. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,888

7. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,027

8. Серхио Перес («Ред Булл») +1,128

9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,176

10. Эстебан Окон («Альпин») +1,380

11. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,414

12. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,565

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,792

14. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,848

15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +2,185

16. Николас Латифи («Уильямс») +2,192

17. Мик Шумахер («Хаас») +2,192

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,562

19. Никита Мазепин («Хаас») +2,773

20. Джордж Расселл («Уильямс») +2,882.