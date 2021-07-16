Ферстаппен показал лучшее время в свободной практике ГП Великобритании, Мазепин — 19-й

В Сильверстоуне завершилась свободная практика Гран-при Великобритании. Лучший результат показал лидер общего зачёта, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Макларена» Ландо Норрис, не использовавший шины «софт», а тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес».
Российский гонщик Никита Мазепин, выступающий за «Хаас», показал 19-й результат. Он смог обогнать лишь Джорджа Расселла из «Уильямса», но проиграл шесть десятых партнёру по команде Мику Шумахеру.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию свободной практики.
Гран-при Великобритании. Свободная практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:27.035
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,779
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,780
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,793
5. Валттери Боттас («Мерседес») +0,862
6. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,888
7. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,027
8. Серхио Перес («Ред Булл») +1,128
9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,176
10. Эстебан Окон («Альпин») +1,380
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,414
12. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,565
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,792
14. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,848
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +2,185
16. Николас Латифи («Уильямс») +2,192
17. Мик Шумахер («Хаас») +2,192
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,562
19. Никита Мазепин («Хаас») +2,773
20. Джордж Расселл («Уильямс») +2,882.
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