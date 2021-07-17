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Марко назвал проблемы, с которыми столкнулся Ферстаппен в квалификации ГП Великобритании

Марко назвал проблемы, с которыми столкнулся Ферстаппен в квалификации ГП Великобритании
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Консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о причинах, которые, по его мнению, могли помешать пилоту команды Максу Ферступпену занять первое место в квалификации Гран-при Великобритании. Представитель Нидерландов показал второй результат, уступив гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.

«Наши шины не прогрелись до нужной температуры. Кроме того, мы теряем удивительно много времени на прямых. «Мерседес» был явно быстрее в первом секторе.

Температура (в вечернее время) была явно ниже. Мы также произвели ряд изменений в машине, которые в целом не принесли нам пользы, но оказали влияние на гонку. Конечно, мы хотели бы оказаться на первой позиции. У нас не было таких проблем во время первой практики — впервые с ними мы в квалификации», — приводит слова Марко Racingnews365.

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