Шварцман прокомментировал разворот во второй гонке Формулы-2 и поставил цель на третью

Российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман прокомментировал свою ошибку перед финишем второй гонки на трассе «Сильверстоун»: из-за разворота россиянин опустился с девятой позиции на 15-ю.



«Вторая гонка получилась не такой, какой хотелось, ведь мы не набрали очков. Старт был довольно хорошим, но сейфти-кар спрессовывал пелотон и в такой ситуации было очень трудно обгонять. Я попробовал подобраться поближе к машине впереди, но задел бордюр и потерял контроль над машиной. Однако это не стоило нам очков, и мы что-то выучили. Завтра будет другая гонка, с пит-стопом. Я надеюсь снова хорошо стартовать и затем, при верных стратегии и темпе, побороться за подиум», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Премы».