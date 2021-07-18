«Жёсткое решение». Расселл отреагировал на штраф за столкновение с Сайнсом

Британский гонщик «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал ход спринтерской гонки Гран-при Великобритании Формулы-1 и свой штраф за то, что британец отправил в разворот на первом круге Карлоса Сайнса. Расселл потеряет три позиции на стартовой решётке основной гонки.
«В целом это была интересная гонка. Беречь шины 17 кругов было сложнее, чем я предполагал. Было очень трудно сдерживать позади Эстебана. «Альпин» была очень быстра на мягких шинах, но мы финишировали девятыми, это мой первый финиш в топ-10 в составе «Уильямса».
Однако нам очень не повезло получить штраф. Я считаю, что это было жёсткое решение. Мы всё равно будем стартовать с отличной позиции для борьбы завтра за очки. У нас сегодня был очень сильный гоночный темп. Гонка будет длинной, ключом к успеху станет работа с шинами — именно она определит результат. Так что подождём и посмотрим!» — приводит слова Расселла пресс-служба «Уильямса».
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