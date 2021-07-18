Гуаньюй выиграл третью гонку Формулы-2 в Сильверстоуне, Шварцман — пятый

Китайский гонщик Чжоу Гуаньюй одержал победу в основной гонке четвёртого этапа Формулы-2 на трассе «Сильверстоун». Гуаньюй уже на старте опередил обладателя поул-позишен Оскара Пиастри, который сразу после пит-стопа пропустил и Дэниела Тиктума. На последних кругах австралиец с огромным трудом отбил атаки Рихарда Версхора за место на подиуме.
Российский гонщик Роберт Шварцман на старте обошёл двух соперников и вышел на пятое место. В ходе гонки у россиянина не было темпа, чтобы атаковать пилотов впереди, однако ему удалось сдержать Фелипе Друговича и стать пятым.
Формула-2. Сильверстоун. Третья гонка.
1. Чжоу Гуаньюй — 29 кругов
2. Дэниел Тиктум +3,8
3. Оскар Пиастри +19,3
4. Рихард Версхор +20,1
5. Роберт Шварцман +24,7
6. Фелипе Другович +25,4
7. Юри Випс +25,8
8. Тео Пуршер +27,4
9. Лирим Зендели +27,4
10. Джехан Дарувала +27,6
11. Лайам Лоусон +39,9
12. Маркус Армстронг +40,5 ...
21. Кристиан Лундгор +90,2.
- 18 июля 2021
-
13:54
-
13:47
-
13:43
-
12:30
-
12:06
-
12:01
-
12:00
-
11:36
-
10:07
-
09:00
-
00:54
-
00:44
-
00:05
- 17 июля 2021
-
23:53
-
23:48
-
23:47
-
23:38
-
23:30
-
23:08
-
22:55
-
22:41
-
22:22
-
22:05
-
21:45
-
21:43
-
20:55
-
20:52
-
20:38
-
20:23
-
19:06
-
18:20
-
17:41
-
17:08
-
16:46
-
15:31