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Гуаньюй выиграл третью гонку Формулы-2 в Сильверстоуне, Шварцман — пятый

Гуаньюй выиграл третью гонку Формулы-2 в Сильверстоуне, Шварцман — пятый
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Китайский гонщик Чжоу Гуаньюй одержал победу в основной гонке четвёртого этапа Формулы-2 на трассе «Сильверстоун». Гуаньюй уже на старте опередил обладателя поул-позишен Оскара Пиастри, который сразу после пит-стопа пропустил и Дэниела Тиктума. На последних кругах австралиец с огромным трудом отбил атаки Рихарда Версхора за место на подиуме.

Российский гонщик Роберт Шварцман на старте обошёл двух соперников и вышел на пятое место. В ходе гонки у россиянина не было темпа, чтобы атаковать пилотов впереди, однако ему удалось сдержать Фелипе Друговича и стать пятым.

Формула-2. Сильверстоун. Третья гонка.

1. Чжоу Гуаньюй — 29 кругов
2. Дэниел Тиктум +3,8
3. Оскар Пиастри +19,3
4. Рихард Версхор +20,1
5. Роберт Шварцман +24,7
6. Фелипе Другович +25,4
7. Юри Випс +25,8
8. Тео Пуршер +27,4
9. Лирим Зендели +27,4
10. Джехан Дарувала +27,6
11. Лайам Лоусон +39,9
12. Маркус Армстронг +40,5 ...
21. Кристиан Лундгор +90,2.

Формула-2 2021. Этап 4, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка 3 (29 кругов)
18 июля 2021, воскресенье. 12:50 МСК
Окончено
1
Чжоу Гуаньюй
UNI-Virtuosi Racing
51:07.552
2
Дэниел Тиктум
Carlin
+3.828
3
Оскар Пиастри
Prema Racing
+19.342
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