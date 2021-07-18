Гуаньюй выиграл третью гонку Формулы-2 в Сильверстоуне, Шварцман — пятый

Китайский гонщик Чжоу Гуаньюй одержал победу в основной гонке четвёртого этапа Формулы-2 на трассе «Сильверстоун». Гуаньюй уже на старте опередил обладателя поул-позишен Оскара Пиастри, который сразу после пит-стопа пропустил и Дэниела Тиктума. На последних кругах австралиец с огромным трудом отбил атаки Рихарда Версхора за место на подиуме.



Российский гонщик Роберт Шварцман на старте обошёл двух соперников и вышел на пятое место. В ходе гонки у россиянина не было темпа, чтобы атаковать пилотов впереди, однако ему удалось сдержать Фелипе Друговича и стать пятым.



Формула-2. Сильверстоун. Третья гонка.



1. Чжоу Гуаньюй — 29 кругов

2. Дэниел Тиктум +3,8

3. Оскар Пиастри +19,3

4. Рихард Версхор +20,1

5. Роберт Шварцман +24,7

6. Фелипе Другович +25,4

7. Юри Випс +25,8

8. Тео Пуршер +27,4

9. Лирим Зендели +27,4

10. Джехан Дарувала +27,6

11. Лайам Лоусон +39,9

12. Маркус Армстронг +40,5 ...

21. Кристиан Лундгор +90,2.

Новость по теме Общий зачёт Формулы-2: Шварцман отстаёт от лидера на 17 очков