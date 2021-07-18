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Ферстаппена после столкновения с Хэмилтоном отправили в госпиталь

Ферстаппена после столкновения с Хэмилтоном отправили в госпиталь
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о состоянии пилота команды Макса Ферстаппена. В начале Гран-при Великобритании Ферстаппен столкнулся с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

Макс в борьбе с Льюисом вошёл в поворот по внешнему радиусу. «Мерседес» в итоге поддел болид «Ред Булл», отправив того в стену. В итоге Ферстаппен с трудом покинул болид, он был вынужден сойти с дистанции.

«Пока у нас нет точных новостей. Макс шокирован. Известно, что его везут в больницу», — сообщил Марко.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию гонки.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Формулы-1.

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