ФИА, Формула-1 и «Мерседес» отреагировали на расистские оскорбления в адрес Хэмилтона

Международная автомобильная федерация, Формула-1 и немецкая команда «Мерседес» выпустили совместное заявление, в котором раскритиковали многочисленные оскорбления болельщиков в адрес Льюиса Хэмилтона в социальных сетях.
«Во время и по окончании вчерашнего Гран-при Великобритании Льюис Хэмилтон стал подвергнут многочисленным расистским оскорблениям в социальных сетях вследствие аварии в гонке. Формула-1, ФИА и команда „Мерседес“ максимально решительно осуждают подобное поведение. Этим людям нет места в нашем спорта, и мы призываем к тому, чтобы они несли ответственность за свои действия.
Формула-1, ФИА, гонщики и команды работают над тем, чтобы выстроить более разнообразный и инклюзивный спорт, и подобные неприемлемые примеры оскорблений в сети должны подчёркиваться и устраняться», — гласит заявление.
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