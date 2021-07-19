«Внезапно пространство пропало». Райкконен не понял, как его развернуло в борьбе с Пересом

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал разворот после контакта с Серхио Пересом и финиш на 15-м месте на Гран-при Великобритании.



«В гонке всё шло неплохо до контакта с Пересом. Мы знали, что день будет сложным, но хорошо стартовали и были способны некоторое время ехать в первой десятке. У меня было хорошее сражение с Серхио, мы проехали несколько поворотов бок о бок, но внезапно свободное пространство на трассе пропало. Я не уверен, что случилось, но меня развернуло и всё было кончено.



В конечном счёте нам пришлось много обороняться, нам всё ещё чего-то не хватает, чтобы ехать в очковой зоне до клетчатого флага. Надеюсь, следующие трассы позволят использовать наши сильные стороны и мы сможем быть более конкурентоспособными», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».