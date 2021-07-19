«Внезапно пространство пропало». Райкконен не понял, как его развернуло в борьбе с Пересом

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал разворот после контакта с Серхио Пересом и финиш на 15-м месте на Гран-при Великобритании.
«В гонке всё шло неплохо до контакта с Пересом. Мы знали, что день будет сложным, но хорошо стартовали и были способны некоторое время ехать в первой десятке. У меня было хорошее сражение с Серхио, мы проехали несколько поворотов бок о бок, но внезапно свободное пространство на трассе пропало. Я не уверен, что случилось, но меня развернуло и всё было кончено.
В конечном счёте нам пришлось много обороняться, нам всё ещё чего-то не хватает, чтобы ехать в очковой зоне до клетчатого флага. Надеюсь, следующие трассы позволят использовать наши сильные стороны и мы сможем быть более конкурентоспособными», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».
- 19 июля 2021
-
12:02
-
11:41
-
11:05
-
10:57
-
10:48
-
10:24
-
10:23
-
10:16
-
10:11
-
08:58
-
01:38
-
00:27
-
00:20
- 18 июля 2021
-
23:36
-
23:32
-
23:30
-
23:24
-
23:19
-
23:17
-
22:52
-
22:45
-
22:41
-
22:19
-
22:11
-
22:08
-
22:01
-
21:50
-
21:47
-
21:40
-
21:34
-
21:24
-
21:24
-
21:20
-
21:01
-
20:44